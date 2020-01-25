Древнеегипетской мумии вернули голос

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии. Жрец Несья-Муна умер примерно три тысячи лет назад и, несмотря на время, у него хорошо сохранились голосовые связки и гортань.

С помощью компьютерного томографа специалисты создали трехмерную модель его органов и распечатали ее на 3D-принтере. Искусственную гортань после этого соединили с динамиком.

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Примечательно, что на саркофаге жреца была найдена запись с просьбой вернуть ему дар речи после смерти.