Древнеегипетской мумии вернули голос
Специалисты создали трехмерную модель органов жреца, а после соединили искусственную гортань и динамик.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Leeds Museums and Galleries, Facebook
Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии. Жрец Несья-Муна умер примерно три тысячи лет назад и, несмотря на время, у него хорошо сохранились голосовые связки и гортань.
С помощью компьютерного томографа специалисты создали трехмерную модель его органов и распечатали ее на 3D-принтере. Искусственную гортань после этого соединили с динамиком.
Примечательно, что на саркофаге жреца была найдена запись с просьбой вернуть ему дар речи после смерти.