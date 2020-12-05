Названа серьезная опасность картофеля

Пользователь мессенджера WeChat рассказал о содержащихся в картофеле опасных веществах, которые могут нанести вред организму.

Например, алкалоиды, накапливающиеся в процессе прорастания клубня, чрезвычайно опасны для беременных женщин, так как способны спровоцировать возникновение проблем в развитии плода, находящегося в утробе.

Также быть осторожными с картофелем следует людям, страдающим повышенным уровнем сахара в крови. Для тех, у кого проблемы с почками, чрезмерное употребление этого овоща также представляет опасность из-за содержания калия, который оказывает нагрузку на этот орган.

Кроме того, автор публикации рекомендовал не употреблять в пищу картофель с зелеными пятнами на кожуре.

«Причина — большое содержание соланина. Накапливание данного вещества в организме человека негативно сказывается на здоровье», - передает его слова РИА Новости.

Автор советует при готовке доводить картофель до степени полной готовности, чтобы предотвратить попадание в организм вредных веществ.