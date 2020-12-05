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Правительство утвердило порядок уведомления граждан о льготах и пособиях

Виктория Ивашечкина
11:10 05.12.2020
В частности, при рождении ребенка родителям будет приходить информация о том, что они имеют право получить пособие.
Правительство утвердило порядок уведомления граждан о льготах и пособиях
© Фото: Olga Oginskaya, Pixabay

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о персональных пособиях и льготах. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. 

«Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг», - говорится в документе.

Также уточняется, что информация будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются.

«Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений», - сказано в пояснительной записке к документу.

К примеру, теперь при рождении ребенка родителям будет приходить уведомление о том, что они имеют право получить пособие и ежемесячные выплаты. Также информацию будут получать пенсионеры, инвалиды, безработные.

Помимо этого, с июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

Ранее в Минтруде отметили, что информирование граждан запускается на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Уведомления в личном кабинете на портале «Госуслуги» полноценно заработают до конца этого года.

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