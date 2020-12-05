Правительство утвердило порядок уведомления граждан о льготах и пособиях

Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления россиян о персональных пособиях и льготах. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Информация о доступных мерах социальной поддержки будет появляться в личном кабинете на портале госуслуг», - говорится в документе.

Также уточняется, что информация будет сопровождаться сведениями о способах получения тех или иных льгот и перечне документов, которые для этого потребуются.

«Для того чтобы такая услуга заработала, нужно дать согласие на получение уведомлений», - сказано в пояснительной записке к документу.

К примеру, теперь при рождении ребенка родителям будет приходить уведомление о том, что они имеют право получить пособие и ежемесячные выплаты. Также информацию будут получать пенсионеры, инвалиды, безработные.

Помимо этого, с июля 2021 года о персональных льготах можно будет узнать круглосуточно по единому телефонному номеру или через чат-бот на портале госуслуг.

Ранее в Минтруде отметили, что информирование граждан запускается на базе Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Уведомления в личном кабинете на портале «Госуслуги» полноценно заработают до конца этого года.