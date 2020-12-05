Автобус сорвался с моста в Бразилии: видео

В Бразилии 16 человек стали жертвами крупной аварии с туристическим автобусом. Еще 27 пассажиров серьезно пострадали.

Трагедия произошла на юго-востоке страны. На мосту столкнулись автобус и грузовик, после чего туристический транспорт вылетел с 15-метровой высоты и загорелся. Перед самым падением выпрыгнуть из салона на дорогу успели лишь трое пассажиров. Двоих пострадавших в критическом состоянии на вертолётах доставили в больницу.

Первым на помощь пострадавшим бросились очевидцы. Они достали раненых из-под обломков и вызвали спасателей. Пока не известно, граждане каких стран находились в салоне, а также что стало причиной аварии.

На дороге автобус столкнулся с грузовиком, а после перелетел через ограждения и упал с моста, высота которого примерно 15 метров. Очевидцы рассказывают, что водитель автобуса успел выпрыгнуть перед падением и скрыться.