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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России

Александра Арсентьева
11:55 25.01.2020
В РФ больных с новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

В Российской Федерации не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая.

«За время введения мониторинга выявлены: шесть больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), пять больных гриппом А, два больных гриппом В, два больных парагриппом, один больной сезонной коронавирусной инфекцией», - сказано в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что больных с новой коронавирусной инфекцией в России не зарегистрировано.

В ведомстве также заявили, что во всех пунктах пропуска через государственную границу России ведется усиленный двойной контроль прибывающих из регионов, где болезнь распространена. Он проводится с помощью переносного и стационарного тепловизионного оборудования.

Количество случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 1330. По последней информации, от болезни скончался 41 человек.

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