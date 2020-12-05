Россиянам рассказали, как законно снизить коммунальные платежи

Россияне теперь могут потребовать снижения платы за коммунальные услуги за счет тех дней, в которые они оказывались некачественно, ссылаясь на Жилищный кодекс. Ранее о такой возможности говорилось только в правилах предоставления коммунальных услуг.

Какие услуги считать некачественными, перечислено в приложении к этим правилам. Согласно им, холодная вода должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 о питьевой воде. В противном случае россияне могут вычесть из квитанции плату за каждый день с «плохой» водой. Температура горячей воды должна укладываться в норматив не ниже 60 и не выше 75 градусов, с допустимым отклонением на пять градусов ночью и на три – днем. Если вода недостаточно горячая или, напротив, идет кипяток, каждый час плата уменьшается на 0,1%.

Точно так же на 0,1% снижается плата и за ослабление напора в системе водоснабжения, норматив которого составляет от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см). Если напор упал на более чем 25%, можно требовать вычитания оплаты за весь день. Отключать воду при отсутствии аварий разрешается не более чем на четыре часа подряд и до восьми часов в сумме за месяц – при превышении лимита за каждый час оплата снижается на 0,15% от общей суммы, сообщает «Российская газета».

Отключать отопление можно не более чем на 24 часа в целом за месяц, свет – не более чем на сутки, если нет резервного источника питания. Каждый час просрочки также будет уменьшать коммунальные платежи.

Снизить сумму квитанции можно и за счет вывоза мусора, если коммунальщики опустошали контейнеры не вовремя. В зимнее время делать это необходимо раз в три дня (допускается отклонение до 48 часов), в летнее – ежедневно (с отклонением до 24 часов). За каждые сутки просрочки по вывозу мусора из месячной платы за эту услугу можно вычесть 3,3%.