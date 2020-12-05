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Сенатор предложил давать отгул после прививки от коронавируса

Анна Касаткина
11:08 05.12.2020
На следующий день после вакцинации могут проявиться такие симптомы как усталость и повышенная температура.
Сенатор предложил давать отгул после прививки от коронавируса
© Фото: Maule, Fotogramma, Globallookpress

Россиянам можно было бы предоставлять отгул на следующий день после вакцинации от коронавируса. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

По его словам, после прививки наблюдаются такие «неприятные» симптомы как повышенная температура и усталость.

«У некоторых людей, которые делали прививки в ходе испытаний вакцины, такое наблюдалось. Поэтому это будет логично, дать один день отгула после прививки», – сказал Леонов в интервью радио Sputnik.

Последствия, уточнил сенатор, чаще бывают после первой дозы вакцины, на втором этапе они встречаются реже. Однако из-за вероятности повторения симптомов можно давать отгул оба раза, уточнил Леонов.

В Москве с 5 декабря стартовала прививочная кампания от COVID-19 вакциной «Спутник V» – открылись 70 пунктов во взрослых поликлиниках. В других регионах сделать прививку можно будет с 7 декабря. Ранее врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации.

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