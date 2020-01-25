Ветеран ВОВ сутки ждала помощи в коридоре курской больницы

Ветеран Великой Отечественной войны, 95-летняя Клавдия Гусельникова почти сутки ожидала помощи в коридоре курской больницы.

«Попала сюда бабушка с разрывом кисты левой почки. Мне врачи сказали, что так как у меня на руках нет УЗИ, что у нее была киста, то, значит, подозревают простой пиелонефрит и в лечении отказано, потому что я не знаю характер кисты», - рассказала внучка ветерана Зоя Ясенская.

Женщина действительно согласилась с тем, что не знает характер кисты. Но, по ее словам, у ее бабушки есть излитие жидкости в брюшину. А так как в обследовании и диагностике было отказано, женщина опасается, что может развиться сепсис в случае, если киста гнойная.

«Тогда уже человека не спасти. Я считаю действия врачей некомпетентными», - передают ее слова «Курские известия».

Сотрудники регионального СК проверят информации о неоказании 95-летнему ветерану Великой Отечественной войны необходимой медицинской помощи в одной из городских больниц Курска, сообщается на сайте.

По словам главного врача медучреждения Андря Мильцына, пациентку перевели в палату, вызвали завотделением урологии, а больному в кратчайшие сроки будет проведено полное обследование. Также он отметил, что будут «приняты кадровые решения».

Как рассказали родственники женщины, Клавдия Гусельникова родилась на Украине. В 16 лет она отправилась на фронт. Была командиром зенитного орудия, когда охраняла Дальний Восток. Сейчас женщина живет Курске.