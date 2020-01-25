В Раду внесен законопроект против героизации нацистов

В Верховную раду Украины внесен закон о запрете героизации военизированных формирований СС. Предлагается запретить использование символики Национал-социалистической немецкой рабочей партии Германии (НСДАП), военизированных формирований СС, политической полиции гестапо и других нацистских организаций. Также предлагается запретить присвоение географическим объектов названий указанных формирований, а также имен их членов. Инициативу высказали депутаты партии «Слуга народа».

Авторы документа напомнили, что на Украине, как и во всем мире, нацистский режим официально признан преступным. А фашисты в годы войны занимались государственным террором, массовыми убийствами, казнями и пытками.

В мае 2015 года был подписан закон о героизации запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА). Ее деятельность была признана Киевом борьбой за независимость страны. Хотя военные преступления повстанческой армии давно известны, а сотрудничество с Третьим рейхом доказано.