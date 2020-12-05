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В России за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

Виктория Ивашечкина
11:32 05.12.2020
С начала пандемии в стране было зарегистрировано 2 431 731 случай заболевания.
В России за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
© Фото: Britta Pedersen, ZB, Globallookpress

Оперштаб сообщил, что в России был зафиксирован новый максимум по случаям заболевания коронавирусом - 28 782. Напомним, предыдущий рекорд был выявлен 3 декабря — 28 145 заболевших. До этого пять дней подряд этот показатель не превышал 27 тысяч за сутки.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 782 в 85 регионах», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в том числе было выявлено активно 5867 (20,4%) случаев без клинических проявлений.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 2 431 731 случай заболевания. Темп прироста на данный момент составляет 1,2%.

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