В России за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19

Оперштаб сообщил, что в России был зафиксирован новый максимум по случаям заболевания коронавирусом - 28 782. Напомним, предыдущий рекорд был выявлен 3 декабря — 28 145 заболевших. До этого пять дней подряд этот показатель не превышал 27 тысяч за сутки.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 782 в 85 регионах», - сказано в сообщении.

Уточняется, что в том числе было выявлено активно 5867 (20,4%) случаев без клинических проявлений.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 2 431 731 случай заболевания. Темп прироста на данный момент составляет 1,2%.