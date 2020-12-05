В Москве началась вакцинация от коронавируса

В Москве заработали 70 прививочных пунктов на базе взрослых поликлиник в рамках массовой вакцинации от коронавируса. До конца года планируется открыть еще 100. Кабинеты работают с восьми часов утра до восьми вечера. Вакцинация проходит с использованием отечественного препарата «Спутник V», который был разработан в НИЦ Гамалеи.

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова ранее рассказала, что привиться от COVID-19 на данный момент могут москвичи из основных групп риска: работники образовательных, медицинских и социальных организаций. На прививке будет необходимо предъявить справку с места работы, которая подтвердит трудоустройство в отрасли. По мере поступления вакцины список категорий для записи на прививку будет постепенно расширяться и в итоге будет доступен всем москвичам.

Жители столицы могут привиться, если им от 18 до 60 лет, они не имеют хронических заболеваний, не участвовали в клинических исследованиях вакцины от COVID-19 и в течение последнего месяц не делали прививок, не болели ОРВИ. Также необходимо быть прикрепленным к московской поликлинике. Вакцинация противопоказана беременным и кормящим грудью женщинам.

Напомним, что электронная запись проходит на портале mos.ru. Тем, кто сделал прививку, будут выдавать сертификат о выполненной иммунизации и памятку с рекомендациями. В ней указано, что антитела к вирусу начинают формироваться уже после первого укола, но завершается этот процесс после второго - его будут делать через 21 день.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Москве за сутки выявили 7 993 новый случай инфицирования COVID-19. За последние 24 часа победить болезнь удалось 6 584 пациентам, 74 человек умерло.