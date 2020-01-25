Петров получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль

Актер Александр Петров награжден кинопремией «Золотой орел» в номинации «За лучшую мужскую роль в кино» в фильме «Текст».

В своем комментарии он отметил, что съемки в этой картине дались ему тяжело, однако организм ему помогал, так как в этот период у него была простуда.

«Это важная история, потому что в России действительно есть эпидемия ВИЧ и нужно открыто говорить об этом как в художественном плане, так и нет», - сказал Петров.

Помимо этого в номинации он был заявлен с фильмом «Т-34», а конкуренцию ему составил Юрий Борисов - «Бык».

Также «Текст» стал обладателем Гран-при премии в номинации «Лучший фильм».

По версии национальной кинематографической премии «Текст» стал обладателем Гран-при премии в номинации «Лучший фильм».

XVIII торжественная церемония награждения победителей кинопремии прошла 24 января на киностудии «Мосфильм».