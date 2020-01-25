В Иркутске госпитализирован китаец с подозрением на коронавирус

Гражданин Китая, прибывший в Иркутск из Пекина, доставлен в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все, кто с ним контактировал, также проходят обследование, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

«С подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск 24 января из Пекина», - говорится в тексте сообщения правительства, которое приводит ТАСС.

Отмечается, что были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. Заболевшему назначили противовирусную терапию, которая привела к улучшению здоровья. После более детального осмотра врачи поставили пациенту предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А, но для полного исключения подозрения на коронавирус анализы мужчины направлены в Новосибирск, их результаты будут получены в субботу.

Власти Китая в конце 2019 года информировали ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Также коронавирус уже выявлен во Вьетнаме, США, Республике Корея, Японии и Сингапуре.