Турция во время землетрясения: кадры момента и последствий удара стихии
Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на востоке Турции 24 января, его жертвами стали 18 человек, еще 533 пострадали.
© Видео: Gündem Bilgiler, Haber Global, YouTube © Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Globallookpress
В Сети появляются кадры мощного землетрясения в Турции. Очевидцы успели заснять видео из зданий, также жители города делятся роликами с разрушенными сооружениями.
Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на востоке Турции вечером 24 января. Эпицентр находился в 9 километрах от города Сивридже в провинции Элязыг.
В результате землетрясения погибли 18 человек, еще 533 пострадали. Об этом рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
«В провинциях Элязыг погибли 13 человек, в Малатье - пять. Госпитализированы или обратились за медицинской помощью 553 человека», - заявил он в эфире NTV.