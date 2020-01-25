Полный набор: москвичей предупредили о снеге, дожде, ветре и гололеде
Экстренное предупреждение объявлено в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями.
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Росгидрометцентр предупредил москвичей и гостей столицы о неблагоприятном прогнозе метеорологов. В столице 25 января ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 14-19 метров в секунду.
Москвичей ждут осадки в виде дождя, мокрого снега и гололедицы на дорогах.
В связи с этими капризами зимы МЧС рекомендует переждать непогоду в помещении, а на улице стараться обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Автовладельцам не стоит припарковывать машины под деревьями, а на дороге избегать резких маневров и немного сбавлять скорость при движении. В потоке также следует увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.
Сейчас в столице на один градус выше нуля, ночью ожидаются минусовые температуры.