Полный набор: москвичей предупредили о снеге, дожде, ветре и гололеде

Росгидрометцентр предупредил москвичей и гостей столицы о неблагоприятном прогнозе метеорологов. В столице 25 января ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 14-19 метров в секунду.

Москвичей ждут осадки в виде дождя, мокрого снега и гололедицы на дорогах.

В связи с этими капризами зимы МЧС рекомендует переждать непогоду в помещении, а на улице стараться обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Автовладельцам не стоит припарковывать машины под деревьями, а на дороге избегать резких маневров и немного сбавлять скорость при движении. В потоке также следует увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта.

Сейчас в столице на один градус выше нуля, ночью ожидаются минусовые температуры.