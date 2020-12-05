Трамп подписал антидопинговый «акт Родченкова»

Президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом антидопинговый «акт Родченкова», сообщили в Белом доме. В заявлении американского лидера уточняется, что акт подписан с оговорками. Сомнения вызвала норма закона, которая требует от правоохранительных органов делиться информацией с Антидопинговым агентством США, что может поставить под угрозу ход уголовных расследований.

«Моя администрация будет трактовать статью 6 (закона) как соответствующую конституционным полномочиям президента контролировать распространение информации, раскрытие которой может повредить национальной безопасности, международным отношениям, правоохранительной деятельности или исполнению президентом своих конституционных полномочий», - заявил Трамп.

Акт, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, дает возможность судам США выносить уголовные приговоры иностранцам за применение допинга на спортивных мероприятиях, в которых принимают участие американские атлеты. За его нарушение грозит наказание в виде штрафа до миллиона долларов и арест до десяти лет. Закон распространяется на тренеров, агентов, менеджеров и представителей госучреждений. Самих спортсменов будет наказывать Всемирное антидопинговое агентство.

Ранее в WADA раскритиковали «акт Родченкова». Закон подорвет мировую антидопинговую систему и отпугнет информаторов, в случае риска их привлечения к ответственности, считают в агентстве. Кроме того, в WADA отметили, что подобные правила могут возникнуть и в других странах по политическим причинам.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США вновь провозгласили себя «главным третейским судьей». По мнению дипломата, можно говорить о появлении нового, подконтрольного только Вашингтону инструмента для дискриминации зарубежных участников международных соревнований.