Дверцы начали сами открываться: хакеры взломали постаматы в Москве

В Москве с необъяснимым на первый взгляд явлением столкнулись клиенты одной из российских сетей постаматов. Это автоматизированные терминалы, где можно забрать заказанные через интернет товары. На глазах у посетителей дверцы ячеек с покупками вдруг начали сами собою открываться.

Позже оказалось, это был не сбой. Постаматы подверглись атаке хакеров. Атакованные постаматы быстро удалось отключить. Сообщается, что посылки не пропали. Так ли это - выяснит расследование.