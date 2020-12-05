Дверцы начали сами открываться: хакеры взломали постаматы в Москве
Атакованные терминалы быстро удалось выключить, благодаря чему из ячеек не пропали посылки.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве с необъяснимым на первый взгляд явлением столкнулись клиенты одной из российских сетей постаматов. Это автоматизированные терминалы, где можно забрать заказанные через интернет товары. На глазах у посетителей дверцы ячеек с покупками вдруг начали сами собою открываться.
Позже оказалось, это был не сбой. Постаматы подверглись атаке хакеров. Атакованные постаматы быстро удалось отключить. Сообщается, что посылки не пропали. Так ли это - выяснит расследование.