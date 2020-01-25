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«Не от большого ума»: в ОНФ прокомментировали поступок главы Чувашии

Ирина Егорова
10:25 25.01.2020
Поведение Михаила Игнатьева резко раскритиковали после появления в Сети видео, на котором он вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.
© Видео: В отставке | МВД полиция, ВКонтакте © Фото: Михаил Моисеев, РИА Новости

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев раскритиковал главу Чувашии за «шутку» с «вручением» ключей от машины пожарному. Он охарактеризовал этот поступок как «не от большого ума».

«Вместо того, чтобы в торжественной обстановке с благодарностью вручить ключи от новой техники человеку, который ежедневно рискует жизнью, обеспечивая безопасность, глава региона делает из него попугая, мол, достань, подпрыгни», - сообщается на сайте ОНФ

Напомним, главу Чувашии резко раскритиковали после появления в Сети видео, на котором Игнатьев «заставил» офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Поведение Игнатьева вызвало осуждение со стороны многих политиков. На ближайшем заседании «Единой России» по этике планируется рассмотреть вопрос исключения главы Чувашии из рядов партии.

В последнее время глава Чувашии привлекает к себе внимание скандальным поведением. Ранее он призывал «мочить» журналистов, которые не так и не то пишут о его республике, а хотят «заработать на разных схемах».

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