В ООН выразили готовность сотрудничать с Чубайсом в его новой должности

В ООН рассчитывают на сотрудничество с Анатолием Чубайсом, которого 4 декабря назначили специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы надеемся на сотрудничество с Анатолием Чубайсом в должности спецпредставителя президента Владимира Путина по связям с международными организациями. Российская Федерация - ключевой партнер ООН во всех сферах нашей работы, в том числе в области достижения целей устойчивого развития», - приводит РИА Новости слова Дюжаррика.

Сегодня стало известно, что Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Главой «Роснано» был избран бывший первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.