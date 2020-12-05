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Не тот убийца: в СК РФ объяснили «осуждение невиновного» по делу поволжского маньяка

Иван Линдеманн
00:43 05.12.2020
Спустя 3 года после задержания «убийцы» был задержан еще один подозреваемый.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет России отреагировал на сообщения о том, что за преступления поволжского маньяка Радика Тагирова ранее якобы могли осудить невиновного - гражданина Казахстана Павла Шаяхметова. Представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что речь идет о разных преступлениях, хотя и совершенных в одном городе и имеющих схожий характер.

«Следственным управлением по Самарской области расследовано уголовное дело в отношении Павла Шаяхметова,  обвиняемого в совершении трех убийств женщин в Самаре. Доказательства виновности Шаяхметова были поддержаны прокуратурой и представлены суду. Вместе с тем сейчас следствие располагает данными о причастности Тагирова к убийствам двух женщин на территории Самары, никак не связанным с убийствами, совершенными Шаяхметовым. Обстоятельства совершения этих двух преступлений также устанавливаются следствием в рамках уголовного дела», - рассказала она.

Напомним, что Павла Шаяхметова задержали в марте 2017 года в Самаре по подозрению в убийстве трех пенсионерок. Деньги и украшения пожилых женщин были найдены на съемной квартире обвиняемого. Позднее Шаяхметов дал признательные показания, после чего его стали проверять на причастность к преступлениям поволжского маньяка. На судебном заседании мужчина отказался от своих показаний, заявив, что признание у него «выбили». После слушаний подозреваемый покончил с собой.

«Второй» поволжский маньяк Радик Тагиров был пойман спустя 3 года. Против него имеются весомые доказательства - следы ДНК, которые одинаковы на всех известных 27 местах преступлений.  Мужчина уже успел подписать признание в 25 убийствах. При этом он подчеркнул, что последние семь лет никого не убивал. В настоящее время Тагиров отправлен в СИЗО.

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