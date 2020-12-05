Уханьский вирусолог предсказала распространение новых коронавирусов

В ближайшие годы в мире будут распространяться и другие виды коронавируса. Об этом заявила вирусолог Ши Чжэнли из Китая на семинаре, который проходил в дистанционном формате и был организован медицинскими и ветеринарными академиями Франции.

По словам Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии, в приграничных районах на юге и юго-западе КНР у летучих мышей были выявлены другие коронавирусы, которые могут передаваться людям, пишет The Guardian.

Вирусолог пояснила, что вероятнее всего, родственные Sars-CoV-2 вирусы попали в Китай из стран Южной Азии. Она дополнила, что летучие мыши были первоначальным носителем коронавируса и далее передавали его «промежуточному звену», и только потом инфицировался человек. Именно это «промежуточное животное» и предстоит определить ученым, заявила вирусолог.

Ранее китайские ученые заявили, что у родственников при совместной самоизоляции риск заразиться коронавирусом выше, чем если бы они пользовались общественным транспортом. Исследователи также выяснили, что наименьшая вероятность заразиться COVID-19 оказалась в медучреждениях, в которых соблюдаются все защитные меры.