После смерти кошек в Шереметьево начали служебное расследование

Международный аэропорт Шереметьево начал служебное расследование из-за гибели двух кошек во время перевозки багажа рейса Нью-Йорк–Москва.

«Обращение пассажира было подано в авиакомпанию в связи с обслуживанием багажа, в котором перевозились три переносные клетки с домашними животными», - сообщается в заявлении.

Отмечается, что наземное обслуживание в аэропорту проводилось «Шереметьево Хэндлинг», представители которого сразу связались с пострадавшим пассажиром и заявили, что готовы детально «разобраться в ситуации и принять меры по ее урегулированию».

На данный момент в Шереметьево проводятся повторные инструктажи по обслуживанию багажа с домашними животными.

«Международный аэропорт Шереметьево выражает искренние сожаления пассажиру рейса Нью-Йорк -Москва и предпримет все необходимое для урегулирования ситуации», - говорится в обращении.

Две кошки породы американский колор-пойнт погибли в результате халатного обращения грузчиков с переносками, которые буквально швыряли клетки, в которых находились животные.