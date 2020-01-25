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На Пискаревском кладбище открыли мемориальную плиту в память о блокандниках-финансистах

Александра Арсентьева
00:15 25.01.2020
В том числе благодаря подвигу финансистов жизнедеятельность Ленинграда, которая во многом зависела от утверждения и исполнения бюджета, не была нарушена.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Пискаревском мемориальном кладбище была торжественно открыта мемориальная плита, посвященная подвигу финансистов, трудившихся в блокадном Ленинграде.

В церемонии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов, члены областного Правительства, заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Михайлик начальник главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин и другие представители руководства петербургского МЧС, представители общественных организаций, и, конечно же, ветераны.

Финансистам блокадной поры мы обязаны тем, что, несмотря на немыслимые условия войны и осады, жизнедеятельность Ленинграда, которая во многом зависела от утверждения и исполнения бюджета, не была нарушена.

Раз в квартал по легендарной Дороге Жизни, которую в ту пору сами ленинградцы называли не иначе как «дорогой смерти», финансисты из осажденного города были вынуждены отправляться в столицу для решения экономических вопросов. Часть сотрудников Ленгорфинотдела в те годы ушли на фронт, некоторые финансовые работники вошли в ряды легендарных бойцов Местной противовоздушной обороны Ленинграда.

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