Два россиянина получили 12 лет тюрьмы в США за мошенничество с кредитками

Граждане России, Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за киберпреступления.

33 летний Игорь и Денис, которому 29 лет, проживали в Форт-Лодердейл. Американский суд обвинял их в краже личной информации, сговоре с целью использования украденных кредитных карт, а также в производстве фальшивых кредиток и документов, удостоверяющих личность.

В их квартире во время обыска были обнаружены десятки считывающих устройств для банкоматов, скрытых камер, которыми пользовались мужчины для воровства номеров кредитных карт с целью производства фальшивых карт-дубликатов. Кроме того, у братьев обнаружили целые листы голограмм для изготовления поддельных удостоверений личности. На незаконные доходы они покупали электронику в местных магазинах.

Суд посчитал доказанным, что братья Грушко вступили в сговор со своим знакомым, гражданином Украины Вадимом Вознюком, которые совместно похищали частную информацию сотен жителей Флориды.

24-летний Вознюк, получил один год и 3 месяца тюрьмы по обвинению в сговоре с целью использования похищенных кредиток, передает РИА Новости.