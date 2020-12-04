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Бушующий огонь и клубы черного дыма: в ЮАР произошел взрыв на заводе нефтепереработки

Анна Касаткина
09:58 04.12.2020
Шесть человек госпитализированы с признаками отравления угарным газом.
© Видео: Yasantha Naidoo, Gagasi FM News Twitter © Фото: Gagasi FM News Twitter

В южноафриканском Дурбане произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Engen. На месте бушует пожар, черный дым поднимается на десятки метров.

Сообщается, что взрыв произошел около 7.00 4 декабря (8.00 по московскому времени). На месте работают экстренные службы. Причина произошедшего пока не выяснена.

Шесть человек госпитализированы с признаками отравления угарным газом, уточняет News24. О других пострадавших информации нет.

По данным экстренных служб, из-за взрыва на заводе также загорелся многоквартирный жилой дом по соседству, однако его быстро потушили.

Это не первый подобный случай на Engen – в ноябре 2008 года из-за взрыва завод прекратил работу на несколько месяцев. Годом ранее в резервуар для хранения топлива ударила молния и вызвала пожар, который тушили в течение трех дней.

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