Бушующий огонь и клубы черного дыма: в ЮАР произошел взрыв на заводе нефтепереработки

В южноафриканском Дурбане произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Engen. На месте бушует пожар, черный дым поднимается на десятки метров.

Сообщается, что взрыв произошел около 7.00 4 декабря (8.00 по московскому времени). На месте работают экстренные службы. Причина произошедшего пока не выяснена.

Шесть человек госпитализированы с признаками отравления угарным газом, уточняет News24. О других пострадавших информации нет.

По данным экстренных служб, из-за взрыва на заводе также загорелся многоквартирный жилой дом по соседству, однако его быстро потушили.

Это не первый подобный случай на Engen – в ноябре 2008 года из-за взрыва завод прекратил работу на несколько месяцев. Годом ранее в резервуар для хранения топлива ударила молния и вызвала пожар, который тушили в течение трех дней.