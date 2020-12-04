В Кемерово в детском саду рухнул потолок: видео

В детском саду в Кемерово в пятницу утром, 4 декабря, обрушился потолок. Предварительно, никто не пострадал. Видео с места происшествия сняли родители одного из малышей, который посещает учреждение. Ролик был опубликован в соцсетях в группе «Инцидент Кузбасс».

Детский сад в микрорайоне 7б («Кемерово-Сити») открыли всего несколько дней назад. Как заявлял в день открытия губернатор Сергей Цивилев, на строительство ушло 364 миллиона рублей из городского бюджета.