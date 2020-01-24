Мединский и Орешкин назначены помощниками президента России
Указ был подписан в пятницу, 24 января.
© Фото: Aleksey Nikolskyi, Kremlin Pool, Globallookpress
Президент России Владимир Путин 24 января подписал указ о назначении Максима Орешкина и Владимира Мединского помощниками главы государства, передает РИА Новости.
Напомним, что бывший министр экономического развития Максим Орешкин не вошел в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Ведомство вместо него возглавил Максим Решетников.