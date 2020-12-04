Обрушение одного из крупнейших телескопов в мире попало на видео

В Пуэрто-Рико обрушился 305-метровый телескоп «Аресибо». Момент падения инструментальной платформы устройства попал на видео. На кадрах запечатлено, как обрываются опорные тросы, после чего падает вниз 900-тонная платформа.

Как стало известно Национальному научному фонду США, рухнувшая инструментальная платформа частично уничтожила антенну телескопа.

С конца ноября стало известно, что находиться рядом с «Аресибо» небезопасно. Тогда же закончились работы на нем.

Телескоп был сконструирован в 1963 году для проведения исследований в области противоракетной обороны. Вооруженные силы США, при поддержке которых возводилось устройство, надеялись задействовать «Аресибо» в разработках системы защиты от баллистических ракет. На объекте велось и немало работы в области астрономии. Например, с помощью этого телескопа в 1974 году земляне впервые запустили в космос радиосообщение.

Судьба радиотелескопа была предрешена еще в августе-сентябре 2020 года, когда практически один за одним оборвались два троса конструкции. Выяснилось, что попытки починить «Аресибо» могут стоить жизни рабочим, поэтому ремонтировать установку не стали.