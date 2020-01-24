Китай опубликовал первый снимок нового коронавируса с электронного микроскопа

Национальное хранилище патогенных микроорганизмов Китая 24 января обнародовало информацию о новом типе коронавируса 2019-nCoV и опубликовало первый снимок штамма с электронного микроскопа, передает РИА Новости.

Власти КНР опубликовали соответствующую информацию в рамках предпринимаемых мер по профилактике и контролю за распространением заболевания, которое уже унесло жизни 26 человек.

Очаг заболевания находится в китайском городе Ухань.

Число инфицированных возросло до 617 человек. Новый тип вируса распространяется по другим городам и странам. Уже подтверждено его попадание в Южную Корею, Японию, Тайвань, Таиланд и США. В России сейчас под наблюдением находятся три человека с подозрением на коронавирус.

Сотрудники Роспотребнадзора производят тотальный досмотр ручной клади и багажа граждан, которые приезжают в Россию из Китая и стран Юго-Восточной Азии. Прибывающих проверяют сначала на борту самолета, а потом в здании аэропорта с помощью тепловизоров. Также проводится анкетирование, анализируются маршруты следования туристов.