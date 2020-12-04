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Еще один регион объявил выходным днем 31 декабря

Анна Касаткина
09:35 04.12.2020
Этот день жителям придется отработать в субботу, 26 декабря.
Еще один регион объявил выходным днем 31 декабря
© Фото: Jana Martínez, Pixabay

В Татарстане объявили выходным днем 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года», – говорится в сообщении.

Власти объяснили, что решение принято для того, чтобы татарстанцы успели подготовиться к празднованию Нового года и провести время с семьей. Уточняется также, что этот день жителям придется отработать – в субботу, 26 декабря.

Ранее в Кремле заявили, что инициатива по освобождению граждан от работы 31 декабря остается на усмотрение регионов. Выходным этот день уже решили сделать в Белгородской и Орловской областях.

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