ЦБ отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка»

Центробанк РФ с пятницы, 4 декабря, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Евроазиатского инвестиционного банка» в Москве. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России», - сказано в заявлении ЦБ.

В связи с этим, регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры к банку.

Уточняется, что по величине активов на ноябрь текущего года «Евроазиатский инвестиционный банк» занимал 332-е место в банковской системе России.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка». Межкомбанк лишили лицензии из-за «неисполнения кредитной организацией федеральных законов и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».