Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦБ отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка»

Виктория Ивашечкина
09:14 04.12.2020
Уточняется, что организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.
ЦБ отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Центробанк РФ с пятницы, 4 декабря, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Евроазиатского инвестиционного банка» в Москве. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России», - сказано в заявлении ЦБ.

В связи с этим, регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры к банку.

Уточняется, что по величине активов на ноябрь текущего года «Евроазиатский инвестиционный банк» занимал 332-е место в банковской системе России.

Ранее Центральный банк России отозвал лицензию у «Международного коммерческого банка». Межкомбанк лишили лицензии из-за «неисполнения кредитной организацией федеральных законов и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:58 В стране и мире
Видео
Бушующий огонь и клубы черного дыма: в ЮАР произошел взрыв на заводе нефтепереработки
09:35 В стране и мире
Еще один регион объявил выходным днем 31 декабря
06:56 В стране и мире
Байден рассказал о своей политике в отношении РФ на посту президента
06:28 В стране и мире
Видео
В Москве стартует электронная запись на прививку от COVID-19
06:23 В стране и мире
Видео
Полмиллиона баррелей в сутки: чем закончились длительные переговоры стран ОПЕК+
Популярное
Популярное
Видео
Обрушение одного из крупнейших телескопов в мире попало на видео
Видео
Снежные ванны и «любовные послания» редких дальневосточных леопардов попали на видео
Уфолог объяснил появление таинственных монолитов в США и Румынии
Астрономы обнаружили в небе тысячу загадочных круглых объектов
Игра ЦРУ возмутила пользователей Сети
Видео
Считаные минуты до старта: корреспондент «Звезды» подошел максимально близко к ракете «Союз-2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.