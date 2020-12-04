Почти две тысячи беженцев вернулось в Нагорный Карабах за сутки

Очередная колонна беженцев из 1950 человек прибыла в Нагорный Карабах. Люди приехали автобусами из Еревана в сопровождении российских миротворцев.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено более 1950 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», – рассказали в Минобороны России.

Всего в Карабах на настоящий момент возвратилось более 28 тысяч человек.

В соответствии с трехсторонним соглашением РФ, Армении и Азербайджана на территории Нагорного Карабаха с 00.00 10 ноября по московскому времени введен режим прекращения огня. Российские миротворцы содействуют возвращению людей в свои дома, проводят разминирование местности, помогают восстанавливать инфраструктуру.