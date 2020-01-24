В Нальчике открыли фирменный магазин «Армия России»

В Нальчике в торжественной обстановке прошло открытие фирменного магазина «Армия России».

Символическую красную ленточку перерезали глава местной администрации городского округа Нальчик Таймураз Ахохов, заместитель гендиректора АО «Военторг» Аркадий Телепнев и председатель Кабардино-Балкарской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Мухамед Шихобабов.

Площадь магазина составляет 150 квадратных метров. В просторном зале, который оформлен в современном интерьере, разместилось свыше 700 наименований товаров бренда «Армия России», среди которых линии мужской, женской и детской одежды, а также товары воинского ассортимента.

С 23 по 27 января в магазине «Армия России» для всех покупателей действует 15% скидка на весь ассортимент.

Пошив некоторых трикотажных изделий, представленных на полках нового магазина был осуществлен на собственном производственном предприятии Нальчика дочернем предприятии АО «Военторг» - ООО «ВоенТекстильПром».

Сегодня бренд «Армия России» представлен более чем в 30 одноименных магазинах различного формата в региональных центрах от Калининграда до Владивостока, а также в интернет-магазине www.armrus.ru с доставкой товаров по всей России и за рубежом.