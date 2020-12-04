В Нижнем Тагиле выявили очаг африканской чумы свиней

В Свердловской области введен карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на портале правовой информации региона.

Согласно документу, очаг инфекции зафиксирован в цехе переработки и реализации на улице Носова в Нижнем Тагиле. В связи с этим запрещается посещение объекта посторонними лицами и отгрузка продукции цеха.

АЧС – это вирусное заболевание свиней, смертность при котором составляет от 50 до 100%. Для человека болезнь опасности не представляет.