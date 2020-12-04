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В Нижнем Тагиле выявили очаг африканской чумы свиней

Анна Касаткина
08:46 04.12.2020
По распоряжению губернатора в регионе введен карантин.
В Нижнем Тагиле выявили очаг африканской чумы свиней
© Фото: Pexels, Pixabay

В Свердловской области введен карантин из-за африканской чумы свиней (АЧС). Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на портале правовой информации региона.

Согласно документу, очаг инфекции зафиксирован в цехе переработки и реализации на улице Носова в Нижнем Тагиле. В связи с этим запрещается посещение объекта посторонними лицами и отгрузка продукции цеха.

АЧС – это вирусное заболевание свиней, смертность при котором составляет от 50 до 100%. Для человека болезнь опасности не представляет.

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