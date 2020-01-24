В Минкомсвязи опровергли существование списка бесплатных интернет-ресурсов

В Минкомсвязи России сообщили, что список социально значимых интернет-ресурсов, к которым жителям России будет предоставляться бесплатный доступ, пока не составлен.

«На этом этапе лишь прорабатываются различные подходы, кто и как будет компенсировать операторам выпадающие доходы, сколько это может стоить и как это оценить», - приводит ТАСС слова представителя Минкомсвязи.

Ранее газета «Известия» озвучила предварительный список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым будет бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года. То есть воспользоваться ими будет возможно даже при нулевом балансе счета. По версии издания, в перечень включены сайты министерств и ведомств, региональных и местных органов власти, портал госуслуг, а также такие социальные сети, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и российские почтовые сервисы «Яндекс» и Mail.ru Group.