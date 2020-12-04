Нажиться на чужом горе: под Новгородом полицейские продавали данные об умерших похоронному бюро

В Нижегородской области задержали полицейских, которые наживались на чужом горе. Подозреваемые сотрудники участвовали в целой схеме, и как только они выезжали на дело о смерти, то информацию тут же передавали ритуальному агентству, которое обходило конкурентов и первым предлагало свои услуги.

Местная жительница Ирина Павловна разглядывает фотографию своего старшего сына. В этом году в ее семье случилось две беды. Закончил свой земной путь пожилой отец, а в начале года от инсульта скончался 36-летний сын Алексей. Первой своего брата нашла дочь Ирины Павловны.

По словам женщины, у дочери первое медицинское образование. В день трагедии она рассказала матери, что пульс Алексея уже не прощупывался, но они все равно позвонили в скорую Павлово. Через несколько минут им позвонили уже из ритуальных услуг. При этом семья подчеркнула, что к ним еще даже не успела приехать скорая или полиция.

И получаса не прошло, как у их дверей стоял агент из службы ритуальных услуг. Тогда они не обратили внимания на оперативность похоронного бюро. Не было сил. Вопрос денег не стоял, главное, чтобы все сделали и по-человечески, и по-христиански.

Если расторопность менеджеров похоронного бюро родных Алексея не удивила, то в службе собственной безопасности ГУВД по Нижегородской области эту информацию взяли на контроль. Проверка показала, что данные умершего, его адрес и телефоны родных передали в одно из ритуальных бюро оперативные дежурные райотдела. И таких случаев в городе десятки.

Полицейские начинали работать в одной смене, затем продолжали свою деятельность в разных сменах. Это сотрудники, которые проработали достаточно времени в органах внутренних дел.

Вознаграждение бизнесмен передавал при помощи онлайн переводов. Проверка показала, что сотрудничали полицейские с коммерсантом от похоронного бизнеса достаточно долго. В этом уверена и Вера Сидорова, она владеет подобным бизнесом в Ворсме уже 20 лет, и, когда к ней обратилась за помощью подруга в связи с кончиной матери, то она поняла в чем причина успеха именно этой конторы.

Сейчас в РОВД Павловского района новый руководитель. Все подозреваемые временно отстранены от выполнения служебных обязанностей. Следствие только началось. Пока возбуждено дело в рамках статьи «превышение служебных полномочий». Будет ли она переквалифицирована на более серьезную «получение взятки», покажет время.

Конкуренция между похоронными агентствами растет год от года. И главным инструментом в этой борьбе остается сеть платных осведомителей. Все те, с кем общались по этой деликатной теме, сходятся в одном, как не цинично звучит, но покойный – это товар, который можно продать. О морали и чувствах родных не говорит никто.