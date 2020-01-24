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Осколки, куски асфальта, следы крови: боевики нанесли по Алеппо новый ракетный удар

Ирина Егорова
08:31 24.01.2020
Снаряды попадают в школы, детские сады, больницы и мечети. По данным российского Центра по примирению сторон, уничтожено больше 50 боевиков и около 40 сирийских солдат.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Новые ракетные удары наносятся боевиками из Идлибской зоны деэскалации по сирийской армии и мирным гражданам в Алеппо. Мины и снаряды попадают в школы, детские сады, больницы, мечети. По данным российского Центра по примирению сторон, в столкновении было уничтожено больше 50 боевиков, погибли около 40 сирийских солдат.

Улицы города усеяны осколками, битым стеклом и кусками вырванного асфальта. В домах выбиты окна и двери. На перевернутой мебели виднеются следы крови.

«В комнате была сестра, осколок попал ей в голову, мы прибежали с мамой, не могли открыть двери, когда сломали их, увидели, что сестру завалило обломками, ее увезли в больницу», - рассказал местный житель Махмуд эль Шаед.

Другой местный житель Салах Курини задается вопросом: «За что это нам, за что они убивают мирных жителей?».

«Когда раздался взрыв, мы убежали в подвал и сидели там, боялись, что еще снаряды будут», - объяснил он.

В отличие от предыдущих лет, когда Алеппо также обстреливали боевики, сегодня покидать город и снова становиться беженцами жители не хотят. По их словам, люди ждут, когда власти при поддержке российских военных прогонят террористов с сирийской земли.

«Что бы ни делали боевики, мы отсюда никуда не уйдем, это наша земля, а им не сегодня, так завтра, все равно придет конец, мы их не боимся», - завил имам мечети Мустафа Дахан.

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