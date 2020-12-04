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Названы продукты-блокаторы коронавируса

Анна Касаткина
08:16 04.12.2020
Особые химические соединения способны блокировать ферменты COVID-19.
Названы продукты-блокаторы коронавируса
© Фото: Alexander Stein, Pixabay

Ряд пищевых продуктов обладают свойствами, которые блокируют распространения коронавируса в организме. К таким выводам пришли ученые из США по результатам исследований.

Лучше всего препятствуют распространению патогена химические соединения в винограде и зеленом чае, отметили исследователи. Вещества в данных продуктах блокируют ферменты-протеазы коронавируса.

Снижать активность ферментов COVID-19 также способны темный шоколад и какао, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Plant Science.

Ранее врач назвал основные продукты-помощнике в борьбе с вирусами, в том числе и с COVID.

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