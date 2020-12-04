В стране и мире Коронавирус Названы продукты-блокаторы коронавируса Анна Касаткина Особые химические соединения способны блокировать ферменты COVID-19. © Фото: Alexander Stein, Pixabay Ряд пищевых продуктов обладают свойствами, которые блокируют распространения коронавируса в организме. К таким выводам пришли ученые из США по результатам исследований. Лучше всего препятствуют распространению патогена химические соединения в винограде и зеленом чае, отметили исследователи. Вещества в данных продуктах блокируют ферменты-протеазы коронавируса. Снижать активность ферментов COVID-19 также способны темный шоколад и какао, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Plant Science. Ранее врач назвал основные продукты-помощнике в борьбе с вирусами, в том числе и с COVID. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика