Названы продукты-блокаторы коронавируса
Особые химические соединения способны блокировать ферменты COVID-19.
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Ряд пищевых продуктов обладают свойствами, которые блокируют распространения коронавируса в организме. К таким выводам пришли ученые из США по результатам исследований.
Лучше всего препятствуют распространению патогена химические соединения в винограде и зеленом чае, отметили исследователи. Вещества в данных продуктах блокируют ферменты-протеазы коронавируса.
Снижать активность ферментов COVID-19 также способны темный шоколад и какао, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Plant Science.
Ранее врач назвал основные продукты-помощнике в борьбе с вирусами, в том числе и с COVID.