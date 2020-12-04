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Объем выпуска вакцины «Спутник V» в скором времени достигнет двух миллионов доз

Виктория Ивашечкина
08:12 04.12.2020
Минпромторг РФ также продолжает участвовать в продвижении вакцины на внешние рынки.
Объем выпуска вакцины «Спутник V» в скором времени достигнет двух миллионов доз
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

В Минпромторге РФ заявили, что в ближайшие дни общий объем произведенной вакцины «Спутник V»достигнет двух миллионов доз. Это позволит начать вакцинацию населения. Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются.

Ранее глава ведомства Денис Мантуров лично доставил в Узбекистан образцы российской вакцины от COVID-19 «Cпутник V». Ценный груз принял первый заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны Холмамат Норбоев.

Уточняется, что образцы были переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

Продвижением российской вакцины на внешние рынки при активной поддержке Минпромторга РФ и торгпредств занимается РФПИ. Клинические испытания вакцины идут в Белоруссии, а также в Венесуэле, ОАЭ, Индии, ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и других стран.

Партия вакцины также была ранее направлена для лабораторных исследований в Венгрию. А накануне вакцину получили в Сербии, о чем заявил президент страны Александр Вучич.

Сейчас заключены договоренности с компаниями из Индии, Бразилии, Китая, Южной Кореи и еще четырех стран о производстве вакцины «Спутник V» за пределами России совокупным объемом до 500 миллионов доз (по две инъекции) в год.

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