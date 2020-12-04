Объем выпуска вакцины «Спутник V» в скором времени достигнет двух миллионов доз

В Минпромторге РФ заявили, что в ближайшие дни общий объем произведенной вакцины «Спутник V»достигнет двух миллионов доз. Это позволит начать вакцинацию населения. Объемы производства и ввода вакцины в гражданский оборот постоянно увеличиваются.

Ранее глава ведомства Денис Мантуров лично доставил в Узбекистан образцы российской вакцины от COVID-19 «Cпутник V». Ценный груз принял первый заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья страны Холмамат Норбоев.

Уточняется, что образцы были переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

Продвижением российской вакцины на внешние рынки при активной поддержке Минпромторга РФ и торгпредств занимается РФПИ. Клинические испытания вакцины идут в Белоруссии, а также в Венесуэле, ОАЭ, Индии, ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и других стран.

Партия вакцины также была ранее направлена для лабораторных исследований в Венгрию. А накануне вакцину получили в Сербии, о чем заявил президент страны Александр Вучич.

Сейчас заключены договоренности с компаниями из Индии, Бразилии, Китая, Южной Кореи и еще четырех стран о производстве вакцины «Спутник V» за пределами России совокупным объемом до 500 миллионов доз (по две инъекции) в год.