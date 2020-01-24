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Оценена вероятность ядерного конфликта между Россией и США

Ирина Егорова
08:02 24.01.2020
Оценка была дана в связи с переводом стрелок часов Судного дня, что означает ухудшение ситуации с международной безопасностью.
Оценена вероятность ядерного конфликта между Россией и США
© Фото: Минобороны РФ

Эксперты журнала Bulletin of the Atomic Scientists, которые ранее передвинули стрелки часов Судного дня, прокомментировали вероятность ядерной войны между Россией и США. Ядерные арсеналы государств представляют угрозу, но вероятность взаимных атак маловероятна.

«Думаю, более велика опасность применения ядерного оружия другими странами. Может, Пакистан», - оценил член совета по науке и безопасности группы Роберт Латифф.

По его словам, ни Россия, ни Китай не намерены использовать ядерное оружие в отношении США.

«Ошибка возможна, но в этих странах - США, Россия, Китай - системы контроля достаточно хороши», - считает эксперт.

Реальная опасность, по его мнению, исходит от государств, где системы контроля за вооружением слабее. А также в случае потери ядерного оружия или утраты ядерных материалов.

«Меня беспокоит вероятность обмена ударами, намеренными или нет, между Пакистаном и Индией», - предположил профессор Шэрон Сквассони.

Она отметила необходимость более широкого диалога между Россией и США по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, передает РИА Новости.

Символические стрелки часов Судного дня, движение которых отражает уровень опасности для человечества, перевели вперед на 20 секунд, из-за чего теперь до ядерной катастрофы остается 100 секунд, сообщалось ранее. Таким образом активисты хотят обратить внимание на ухудшение ситуации с международной безопасностью. Причиной перевода времени до Судного дня эксперты группы «Бюллетень ученых-атомщиков» называют рост ядерной угрозы, климатические изменения и серьезные нарастающие кибератаки.

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