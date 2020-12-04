СМИ: на Камчатке самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в стекле
Никто из находившихся на борту людей не пострадал.
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Вылетевший из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики самолет Як-40 вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что на борту находился 21 человек, никто не пострадал.
Информацию подтвердили в аэропорту Петропавловска-Камчатского, уточнив, что борт вылетел в 11.15 (02.15 мск), а в 11.40 (2.40 мск) вернулся по решению авиакомпании. В данный момент аэропорт работает в штатном режиме.