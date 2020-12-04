Россиянам предложили три направления для новогоднего отдыха

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов назвал три направлениях для отдыха россиян на новогодних каникулах. В список вошли: Сочи, Мурманская область и Калуга.

По словам Кривоносова, все знают, что Сочи - это не только пляжный отдых, но хороший вариант для зимних праздников. Здесь находятся лучшие горнолыжные курорты страны.

Также он отметил, что среднемесячная январская температура в Сочи комфортна для отдыха, так как за последние пять лет не опускалась ниже пяти градусов тепла.

Более подготовленные туристы, как отметил Кривоносов, могут обратить внимание на Мурманскую область. По его словам, это направление активно набирает популярность в последние годы.

«Путешественников ждет полярная ночь с охотой за северным сиянием, суровая красота тундры, стада северных оленей и обилие снега», - подчеркнул парламентарий.

Кривоносов также указал на особую привлекательность этого направления для любителей активных видов отдыха.

Парламентарий напомнил, что рождественские ярмарки в Москве в этом году не откроются из-за эпидограничений. Поэтому, жителям столицы Кривоносов посоветовал отправиться в соседние областные центры. К примеру, в Калугу, которая в этом году была объявлена новогодней столицей России.

Также Кривоносов напомнил россиянам о необходимости соблюдения мер безопасности: в помещениях и общественных местах носить медицинские маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию минимум в 1,5 метра.

Ранее эксперты рассказали о наиболее популярных российских городах в РФ, в которых россияне собираются встречать Новый год.

На новогодние праздники, согласно данным исследования, большое количество билетов было приобретено в Сочи, Краснодар, Калининград, Москву.