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Найти и обезвредить: саперы приступили к разминированию южных окраин Степанакерта

Анна Касаткина
07:05 04.12.2020
Всего российские миротворцы обезвредили более 1120 взрывоопасных предметов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы обнаружили и обезвредили десять кассетных боеприпасов в окрестностях Степанакерта. Саперы Международного противоминного центра Минобороны России работают на южной окраине столицы Нагорного Карабаха.

Все обнаруженные брошенные или несработавшие боеприпасы, взрывоопасные предметы вывозятся на специальный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые эвакуировать безопасно невозможно, ликвидируются на месте.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 45 гектаров местности, более 14 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 1120 взрывоопасных предметов.

Режим прекращения огня действует на территории с 00.00 10 ноября по московскому времени. Миротворцы РФ, кроем работ по разминированию, также содействуют в возвращении на родину беженцев, оказывают гуманитарную помощь, помогают в восстановлении инфраструктуры и коммуникаций.

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