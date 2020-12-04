Найти и обезвредить: саперы приступили к разминированию южных окраин Степанакерта

Российские миротворцы обнаружили и обезвредили десять кассетных боеприпасов в окрестностях Степанакерта. Саперы Международного противоминного центра Минобороны России работают на южной окраине столицы Нагорного Карабаха.

Все обнаруженные брошенные или несработавшие боеприпасы, взрывоопасные предметы вывозятся на специальный полигон и уничтожаются. Боеприпасы, которые эвакуировать безопасно невозможно, ликвидируются на месте.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 45 гектаров местности, более 14 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 1120 взрывоопасных предметов.

Режим прекращения огня действует на территории с 00.00 10 ноября по московскому времени. Миротворцы РФ, кроем работ по разминированию, также содействуют в возвращении на родину беженцев, оказывают гуманитарную помощь, помогают в восстановлении инфраструктуры и коммуникаций.