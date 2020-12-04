Байден рассказал о своей политике в отношении РФ на посту президента

Джо Байден, лидирующий по количеству голосов избирателей на выборах президента США, рассказал о планах «многостороннего подхода» в отношении РФ, Ирана, Китая и других стран.

«Мы должны быть частью большой группы, чтобы иметь дело не только с Ираном, но и с Россией, Китаем», - подчеркнул политик в интервью CNN.

При этом он отметил, что до вступления в должность не может официально формулировать политику Штатов. Однако Байден выразил желание восстановить тесные отношения союзничества как в Европе, так и в регионе Индийского и Тихого океана.

Политик признал, что его ожидают «сложные переговоры» с Евросоюзом, и он не питает по этому поводу никаких иллюзий.

Ранее в Госдепе заявили о намерении республиканцев и демократов продвинуть вперед отношения России и США. По словам первого замгоссекретаря Стивена Бигэна, развитие отношений с РФ превратилось в «очень политизированный» вопрос.