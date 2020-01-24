Forbes назвал слабое место США в возможной войне

США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, считает обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

Во-первых, Америка ведет боевые действия вдали от своих берегов, из-за чего вынуждена перебрасывать на боле боя войска, технику и оборудование, что является сложной логистической задачей. Доставить их воздушным транспортом не представляется возможным из-за тяжести груза. Поэтому, примерно 90% всего, что необходимо доставляется по морю.

Но, по мнению Томпсона, все транспортные корабли серьезно устарели, а к выполнению поставленных задач готовы всего 40% всех транспортников.

Командование ВМС США выходит из сложной ситуации, размещая ролкеры (судно для перевозки грузов на колесной базе и пассажиров). с оборудованием сразу рядом с «потенциальными районами боевых действий».

А в случае войны ВМС будет позволено эксплуатировать гражданские суда. Но даже так не удастся решить задачи с обеспечением войск. К тому же, он предполагает, что «самые умелые наземные силы в мире» могут поздно вступить в конфликт или потерять способность эффективно сражаться из-за отсутствия морского транспорта.

Томпсон уверен, что «враги Америки» хорошо знают об этой слабости.

«Хуже того, Россия недавно стала активно проводить учения подводного флота в Атлантическом океане, что позволяет предположить, что в случае конфликта между Востоком и Западом до пункта назначения доберутся не все транспортники», - пишет он.

Таким образом автор делает вывод, что Америка рискует потерпеть поражение в возможной войне в Евразии.

Томпсон призвал конгресс срочно приступить к модернизации транспортников и закупке новых кораблей. Иначе, Америка будет неподготовлена к «чрезвычайным ситуациям, которые неизбежно возникнут в ближайшие годы».