Роспотребнадзор советует воздержаться от поездок в Китай

Роспотребнадзор не рекомендует россиянам посещать Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации с новейшим коронавирусом 2019-nCoV.

Туристам, которые находятся на территории КНР или предстоит поездка, необходимо соблюдать меры предосторожности - использовать средства защиты органов дыхания - маски, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, а также не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты и употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.

Помимо этого не рекомендуется посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.

«При первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения», - говорится в сообщении ведомства.

При этом, Всемирная организация здравоохранения международный режим ЧС не ввела.

После двухдневных консультаций, эксперты установили, что новый вирус пока не представляет мировую угрозу.

В зоне риска только Китай, где на карантин закрыт эпицентр короновируса - город Ухань и еще два населенных пункта.

Согласно последним данным, число погибших коронавирусом возросло до 25.