В Москве стартует электронная запись на прививку от COVID-19

В Москве сегодня, 4 декабря, с восьми утра стартует электронная запись на бесплатную прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». Записаться можно на портале mos.ru.

В первую очередь вакцинировать будут москвичей, которые по долгу службы контактируют с большим количество людей - врачей, учителей, сотрудников социальных служб. По мере поступления вакцины список будет расширяться.

Прививочные пункты заработают в столице уже в субботу, 5 декабря. А с 7-го декабря масштабная вакцинация начнется по всей стране.

Тем, кто сделал прививку, будут выдавать сертификат о выполненной иммунизации и памятку с рекомендациями. В ней указано, что антитела к вирусу начинают формироваться уже после первого укола, но завершается этот процесс после второго - его делают через 21 день.

Тем временем в армии массовая вакцинация уже идет. Препарат поступил во все военные округа, как для сухопутных войск, так и для флота. До конца этого года защиту от коронавируса получат около 80 тысяч военнослужащих. В общей сложности иммунизацию пройдут 400 тысяч солдат и офицеров.