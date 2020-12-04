Полмиллиона баррелей в сутки: чем закончились длительные переговоры стран ОПЕК+

С января следующего года на 0,5 млн баррелей в сутки будет увеличена добыча нефти. Соответствующее решение было принято накануне странами ОПЕК+.

Новые квоты согласовали на совещании, которое прошло в режиме онлайн. Начиная с января 2021 года, каждый месяц объемы будут расти на 500 тысяч баррелей в сутки. И к апрелю рост ежедневной добычи составит два миллиона баррелей. Примерно четверть от этого приходится на долю России.

Впрочем, в случае форс-мажора квоты могут оперативно пересмотреть. Участники организации решили, что нужно более гибко реагировать на ситуацию на нефтяном рынке.

Совещания министров стран ОПЕК+ в 2021 году будут проходить каждый месяц, а не раз в полгода, как раньше. На фоне этих решений курс российской валюты пошел вверх: доллар опустился ниже 75 рублей.