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Посол Антонов назвал условие для проведения саммита «нормандской четверки»

Тамара Астапенкова
05:08 04.12.2020
По его словам, организация подобной встречи будет уместна только после выполнения всех парижских решений.
Посол Антонов назвал условие для проведения саммита «нормандской четверки»
© Фото: Константин Смирнов ТРК Звезда

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал условие для проведения нового саммита «нормандской четверки». По его словам, организация подобной встречи будет уместна только после выполнения всех парижских решений.

«Проведение такого саммита может быть уместным только после того, как будут выполнены все парижские решения. Попытки Украины организовать новую встречу лидеров необоснованны», - сказал Антонов, интервью которого опубликовано на сайте посольства в Facebook.

Посол посоветовал Киеву перестать критиковать Минские соглашения, избегать преиначивать порядок выполнения их положений. Антонов напомнил, что в прошлом году результатом встречи лидеров нормандской четверки стали «совместно согласованные итоги». Посол уточнил, что в документе были прописаны два раздела - «немедленные меры по стабилизации в зоне конфликта» и «меры по выполнению политических положений Минских соглашений».

«Всего было определено семь конкретных шагов, которые должны были быть осуществлены к апрелю 2020 года. В итоге были реализованы только два – да и те лишь частично», - сказал дипломат.

Ранее лидер украинской делегации в контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук потребовал от России определить свою позицию относительно договоренностей, которые были достигнуты в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже, в декабре 2019 года.

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