Россиянам пообещали зиму в феврале
В Гидрометцентре сообщили, что температура может опускаться до -10 градусов.
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На территории России в феврале столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, серьезных холодов не прогнозируется, однако ожидаются морозы.
«Он будет неоднородным, будут и периоды похолодания до 5-10 градусов», - цитирует синоптика РИА Новости.
Накануне сообщалось, что в пятницу,24 января, ожидается небольшое потепление до +2 градусов.